Малюська отменил аукционы по продаже конфискованных домашних и диких животных

Кабинет министров принял постановление Министерства юстиции о внесении изменений в Порядок распоряжения имуществом, конфискованным по решению суда и переданным органам государственной исполнительной службы.

Об этом сообщается на сайте Минюста.

В частности, Порядок дополняется положениями, которые регулируют реализацию животных, которые были конфискованы у хозяев по решению суда. Теперь коты, собаки и другие домашние животные будут безвозмездно передаваться приютам или другим учреждениям для содержания животных.

Также не будут выставляться на продажу дикие животные. Они безвозмездно передаются приютам, зоопаркам или другим учреждениям.

"До сегодняшнего дня правила, регулирующие конфискацию имущества по решению суда, не предусматривали никаких особенностей для ситуаций, когда конфисковывать приходилось диких или домашних животных (например, за ненадлежащее обращение с такими животными). Применялась общая процедура - конфискованную животное выставляли на продажу на аукционе. Смысла в такой «конфискации» было крайне мало. Часто животное за копейки выкупал предыдущий владелец (который с ним неподобающе вел себя и до этого). Даже если животное доставалась кому-то другому, то критерием отбора такого нового владельца была только готовность заплатить наибольшую сумму. О благосостоянии животного речь не шла. Сегодня мы проблему решили. Продажи диких и домашних животных через аукционы больше не будет", - подчеркнул министр юстиции Денис Малюська.

В то же время он подчеркнул, что проблема была крайне актуальной - продажи на аукционе ожидали три льва (Риччи, Витольд, Багира), шестеро медведей (Балу, Маша, Мальвина, Анна, Потап, Тимоша), несколько питонов и собака.

Напомним, замминистра юстиции Валерия Коломиец купила конфискованного у владельца пса, которого Минюст продавал на электронных торгах СЕТАМ по решению суда. Он отметила, что собаку по кличке Тора выставляли на аукционе еще с конца 2019 года, но желающие купить ее появились только во время пятых торгов. Пятилетнего питбуля купили за 500 гривен.

В мае Малюська опроверг информацию о продаже собаки за долги на аукционе арестованного имущества СЕТАМ. Собака была конфискована у ее хозяина по решению Краснолиманского городского суда из-за того, что покусала прохожих.