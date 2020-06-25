Россия объявила в международный розыск журналиста Муждабаева

Россия объявила журналиста Айдера Муждабаева, который работает на крымскотатарском телеканале ATR, в международный розыск.

Об этом говорится на сайте Следственного комитета РФ.

Муждабаев с 1998 до 2015 года работал в российской газете "Московский комсомолец", а потом переехал в Украину.

По версии российского следствия, Муждабаев разместил на своей странице в Facebook два текстовых материала, которые "содержали призывы к совершению насильственных действий и захвату с применением силы граждан Российской Федерации, находящихся на территории Украины, для их последующего обмена на осужденного в России за террористические преступления Олега Сенцова".

Его действия квалифицировали как публичный призыв к осуществлению террористической деятельности и публичное оправдание терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ).

Приймаю вітання! Тепер я, як і багато інших кримців і українців, офіційний терорист російської федерації. Дякую росіянам за таку нагороду, ціную, пишаюся. Слава Україні! Смерть ворогам! pic.twitter.com/B05pUaQSYw — Айдер Муждабаєв (@aydermuzhdabaev) May 22, 2020

"В настоящее время Муждабаев объявлен в международный розыск, следствием подготовлены материалы для его заочного ареста", - сообщил Следком, указывающий на российское гражданство журналиста.

Муждабаев воспринимает обвинения России с юмором. "Я, как и многие другие крымцы и украинцы, официальный террорист Российской Федерации. Спасибо россиянам за такую награду, ценю, горжусь", - писал он в твиттере.

Напомним, что еще в 2015 году ФСБ России возбудило уголовное дело в отношении владельца крымскотатарского телеканала ATR Ленура Ислямова и объявила его в федеральный розыск.