Киевский Форум Безопасности проведет онлайн дискуссию, посвященную отношениям Украины и Запада с Россией

Что делать с Россией?

26 июня, в 15:00 состоится трансляция новой онлайн дискуссии Киевского Форума Безопасности, посвященного «русской проблеме» - отношениям Украины и Запада с авторитарной путинской Россией.

К 75-летию окончания Второй Мировой войны Владимир Путин подготовил специальное обращение к международной общественности, опубликованное в американской прессе. Больше всего места в этом публицистическом упражнении отведено манипуляциям на историческую тему, что, по сути, оправдывают режим Сталина. Но главная цель послания Путина не касается истории. Прежде всего он ожидает от мировых лидеров признания своего «величия» и призывает договориться с ним о новых правилах сосуществования.

На этой неделе такую идею должен был наглядно подтвердить милитаристский парад на Красной площади.

Впрочем, за амбициями Кремля восстановить глобальное влияние слабо скрывается совершенно противоположная реальность - экономическая уязвимость России, ее масштабный национальный и общественный кризис, страх перед внешним миром и неопределенность в дальнейшей перспективе.

· Что делать с Россией?

· Какую модель отношений с Кремлем следует выбрать Западу и Украине?

· Способны ли мы научиться эффективно сдерживать российского агрессора на длительную перспективу?

Эти вопросы будут обсуждать участники онлайн дискуссии:

- Виктория Нуланд, старший советник Albright Stonebridge Group и научный сотрудник Брукингского Института, посол США при НАТО 2005-08 годах, помощник Государственного секретаря Соединенных Штатов по европейским и евразийским делам в 2013-17 годах;

- Омид Нурипур, немецкий политик, член парламента Германии, внешнеполитический представитель политической силы Альянс 90/Зеленые;

- Наталья Попович, общественная активистка и экспертка, соучредитель Украинского Кризисного Медиа Центра и основательница One Philosophy Group;

- Константин Елисеев, председатель Центра новых решений, заместитель Министра иностранных дел Украины в 2007-10 годах, Постоянный представитель Украины при ЕС в 2010-15 годах и дипломатический советник Президента Украины в 2015-19 годах;

- Арсений Яценюк, государственный деятель, политик и экономист, председатель Киевского Безопасности форума и премьер-министр Украины по 2014-16 годах;

- Даниил Лубкивский, заместитель Министра иностранных дел Украины в 2014 году, дипломатический советник Премьер-министра в 2015-16 годах и член Правления Фонда «Открой Украину».

Трансляция на ресурсах:

YouTube Фонда «Открой Украину»: https://bit.ly/2YYesPc;

Facebook Арсения Яценюка: https://www.facebook.com/yatsenyuk.arseniy/;

Facebook КБФ: https://www.facebook.com/ksfopenukraine/

Сайте Фонда «Открой Украину»: https://openukraine.org/ua;

Сайте КБФ: https://ksf.openukraine.org/ua.