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Украина в ТКГ подчеркнула важность устойчивого прекращения огня на Донбассе

Модератор группы посол Яшар Халит Чевик отметил конструктивный характер диалога.

Украина в ТКГ подчеркнула важность устойчивого прекращения огня на Донбассе
Фото: v-variant.com.ua

Украинская сторона на заседании Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) по урегулированию ситуации на Донбассе подчеркнула важность установления устойчивого и всеобъемлющего режима прекращения огня.

Об этом информирует пресс-служба президента Украины.

"В рамках рабочей группы по вопросам безопасности обсуждался ряд предложений, внесенных украинской стороной. Они, среди прочего, касались противоминной деятельности и обеспечения безопасности для мирного населения, новых точек разведения сил и средств, обеспечения устойчивого прекращения огня. Модератор группы посол Яшар Халит Чевик отметил конструктивный характер диалога", - говорится в сообщении по итогам очередного заседания ТКГ, которое проходило в формате видеоконференции.

Подчеркивается, что украинская делегация акцентировала внимание на необходимости обеспечения полного и беспрепятственного доступа СММ ОБСЕ ко всей временно неподконтрольной территории.

"Только в период с 1 до 23 июня 2020 года зафиксировано 39 случаев недопуска наблюдателей СММ ОБСЕ через блокпосты вдоль официальных дорожных коридоров пересечения линии разграничения на неподконтрольную правительству Украины территорию", - отмечается в сообщении.

Украинская сторона подчеркнула готовность предоставить необходимые гарантии безопасности и всестороннее содействие СММ ОБСЕ для расследования инцидента с повреждением камеры наблюдения СММ в районе населенного пункта Широкино (Донецкая область), которое произошло 22 июня 2020 года в результате обстрела с неподконтрольной правительству Украины территории.

Также украинская сторона предложила провести дополнительное заседание группы по безопасности для достижения прогресса в вопросе разведения сил и средств на проектных участках до следующего заседания ТКГ.

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