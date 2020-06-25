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Замминистра образования Стадный подал в отставку

Он поблагодарил коллег за работу и призвал их "не терять веры в возможность качественных изменений".

Замминистра образования Стадный подал в отставку
Фото: Макс Требухов

Заместитель министра образования и науки Егор Стадный подал в отставку.

Об этом он сообщил в фейсбуке.

"Заявление уже написал, впереди много работы", - написал Стадный.

Стадный поблагодарил всех коллег, с которыми работал 10 месяцев и призвал их "не терять веры в возможность качественных изменений".

Егор Стадный родился 22 августа 1988 года. В 2005 году окончил Научный лицей Кропивницкого. Степень бакалавра по истории получил 2010 года в Национальном университете "Киево-Могилянская академия".

2012 года получил двойную степень магистра по истории в Национальном университете "Киево-Могилянская академия" и магистра восточноевропейских исследований Варшавского университета.

В течение 2012-2013 годов - учился в аспирантуре Варшавского университета. Вернулся в Украину во время Революции достоинства.

В 2012-2019 годах работал в аналитическом центре CEDOS, где исследовал вопрос финансирования высшего образования, социально-экономического статуса преподавателей и студентов, миграции студентов, мотивации студентов, академической добродетели. В течение 2018-2019 годов возглавлял аналитический центр CEDOS.

Свободно владеет английским и польским языками.

6 сентября 2019 Стадный был назначен заместителем министра образования и науки.

Напомним, 25 июня Кабинет министров назначил ректора Черниговского национального технологического университета Сергея Шкарлета исполняющим обязанности министра образования.

При этом 18 июня парламентский комитет по вопросам образования, науки и инноваций не поддержал кандидатуру Шкарлета на должность министра.

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