Замминистра образования Стадный подал в отставку

Заместитель министра образования и науки Егор Стадный подал в отставку.
Об этом он сообщил в фейсбуке.
"Заявление уже написал, впереди много работы", - написал Стадный.
Стадный поблагодарил всех коллег, с которыми работал 10 месяцев и призвал их "не терять веры в возможность качественных изменений".
Егор Стадный родился 22 августа 1988 года. В 2005 году окончил Научный лицей Кропивницкого. Степень бакалавра по истории получил 2010 года в Национальном университете "Киево-Могилянская академия".
2012 года получил двойную степень магистра по истории в Национальном университете "Киево-Могилянская академия" и магистра восточноевропейских исследований Варшавского университета.
В течение 2012-2013 годов - учился в аспирантуре Варшавского университета. Вернулся в Украину во время Революции достоинства.
В 2012-2019 годах работал в аналитическом центре CEDOS, где исследовал вопрос финансирования высшего образования, социально-экономического статуса преподавателей и студентов, миграции студентов, мотивации студентов, академической добродетели. В течение 2018-2019 годов возглавлял аналитический центр CEDOS.
Свободно владеет английским и польским языками.
6 сентября 2019 Стадный был назначен заместителем министра образования и науки.
Єгор Стадний: "Університети будуть обирати ректорів, але з-поміж тих кандидатур, які запропонує Міністерство освіти"
Напомним, 25 июня Кабинет министров назначил ректора Черниговского национального технологического университета Сергея Шкарлета исполняющим обязанности министра образования.
При этом 18 июня парламентский комитет по вопросам образования, науки и инноваций не поддержал кандидатуру Шкарлета на должность министра.