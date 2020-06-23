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Минобразования пообещало не переводить школы на обязательное дистанционное обучение

Формат обучения с 1 сентября будет зависеть исключительно от эпидемиологической ситуации.

Минобразования пообещало не переводить школы на обязательное дистанционное обучение
Любомира Мандзій
Фото: galinfo.com.ua

Министерство образования и науки не будет переводить школы на обязательное дистанционное обучение. Учебный год 2020/2021 начнется 1 сентября. Формат обучения с 1 сентября будет зависеть исключительно от эпидемиологической ситуации.

Об этом заявила временно исполняющая обязанности министра образования и науки Любомира Мандзий, информирует пресс-служба министерства.

"Минобразования не переводит школы на обязательную дистанционную форму обучения. Решение о том, безопасно ли будет ученикам возвращаться за парты 1 сентября, будут принимать комиссия ТЭБ и ЧС и главный государственный санитарный врач на основании эпидемиологической ситуации и не раньше августа, ближе к старту учебного года", - отметила врио главы министерства Любомира Мандзий.

По ее словам, сейчас Минобразования готовится к новому учебному году. В частности, совместно с главным санврачом  готовятся требования для работы школ в условиях пандемии - по правилам дезинфекции, подготовки помещений, пребывания учащихся в школе и т.д.

Министерство также систематизирует опыт образовательного процесса с использованием дистанционных технологий во время карантина в марте-мае 2020 года.

Министерство намерено обновить законодательство, чтобы ученикам, учителям и директорам было понятно, как работать во время карантина и в условиях пандемии.

В частности, это касается Положения о дистанционной форме получения общего среднего образования, проект которого предложен для общественного обсуждения.

Документ имеет целью урегулировать особенности дистанционного обучения именно в учреждениях общего среднего образования, в частности, на основе опыта, полученного во время дистанционного обучения на карантине.

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