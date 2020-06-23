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Селевый поток в Карпатах заблокировал проезд по дороге Львов - Мукачево

Автомобильная дорога была завалена деревьями, камнями и грязью.

В селе Микуличин возле Яремче на дорогу Н-09 Львов - Мукачево сошел селевый поток.

Проезд по дороге был заблокирован, сообщила пресс-служба ГосЧС.

Автомобильная дорога была завалена деревьями, камнями и грязью. Протекающая рядом речка Прут начала подмывать дорожное полотно.

Глава Ивано-Франковской ОГА Виталий Федорив позже заявил, что спасателям удалось обеспечить проезд.

"Отсутствовал проезд на двух дорогах государственного значения. В селе Микуличин движение транспорта там идет, хотя работает техника, которая следит за тем, чтобы больше не произошло обвалов. Также в данное время полностью перекрыта дорога [Р-62] Криворовня Черновцы. Там проезда пока нет", - рассказал он на брифинге.

Однако в полиции заявление председателя областной администрации опровергли: автодорога Н-09 стала непроездной. Она заблокирована в двух местах дорога: на участке между Яремче и Микуличин сошел оползень, а в Татарове река подмыла дорогу. В самом Микуличине тоже разлился поток.

Напомним, что до конца суток 23 июня в Ивано-Франковской и Черновицкой областях ожидаются чрезвычайно сильные дожди. Уровень опасности - красный, то есть самый высокий.

Прут в Черновицкой области может подняться до 6,5-10 метров.

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