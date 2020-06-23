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В Украине из-за непогоды обесточило 209 населенных пунктов, подтоплены 174 дома

Также произошел прорыв дамбы №5 на речке Черемош. 

В Украине вследствие дождя и сильных порывов ветра из-за срабатывания системы защиты линии электропередач обесточило 209 населенных пунктов в семи областях. Об этом сообщили в пресс-службе ГосЧС.

В Житомирской области без электроэнергии остались 72 н.п., в Киевской - 52, Черниговской - 29, Ивано-Франковской - 29, Черкасской - 19, Черновицкой - пять и Кировоградской - три. 

Фото: dsns.gov.ua

За 22-23 июня на территории Ивано-Франковской, Черновицкой, Кировоградской, Винницкой, Полтавской, Львовской, Одесской и Ровенской областей упали 26 деревьев, подтопило 174 дома, три хозяйских здания, 23 подвала, 141 домохозяйство, 31 приусадебных участков, две улицы, одна дорога "Гринив-Голошина" протяжностью 100 м и высотой 40 см, 5 га сельхозугодий, повреждены крыши двух школ, двух зданий и двух жилых домов. 

Фото: dsns.gov.ua

"Произошли четыре смешения грунта - разрушено одно хозяйственное здание и заблокировано 26 транспортных средств, проезд возобновлен. Разрушены два пешеходных моста. Произошел прорыв дамбы №5 на речке Черемош (протяжностью 10 м), произошел подмыв подпорной стены бетонного берегоукрепления автодороги регионального значения Р-62 "Черновцы-Верховина". Жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении. 

Напомним, что из-за паводка в Ивано-Франковской и Черновицкой областях 22 июня введены чрезвычайные меры безопасности. Объявлен оранжевый уровень опасности. 

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