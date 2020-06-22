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Львовская область возобновляет пассажирские перевозки

Карантинные меры в области продлили до 30 июня.

Львовская область возобновляет пассажирские перевозки
Фото: Lb.ua

Львовская комиссия ТЭБ и ЧС на заседании 22 июня приняла решение возобновить пассажирские перевозки по области.

Об этом информирует пресс-служба Львовской ОГА.

Областная комиссия сформировала особые правила для возобновления перевозок.

В частности, запрещено находиться в общественном транспорте без масок или респираторов, а количество пассажиров не может превышает количество сидячих мест.

Глава ОГА Максим Козицкий заявил, что карантин в области не ослаблен. Разрешение на перевозку вызвано тем, что тысячи людей ежедневно из области едут на работу во Львов, что вызывает значительное скопление людей, порождает функционирования нелегальных перевозок.

Карантинные меры в области продлили до 30 июня. На эту же дату назначено следующее заседание областной комиссии ТЭБ и ЧС, где будет "определяться дальнейшая судьба карантина".

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