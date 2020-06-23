В среду в Киеве умеренный дождь, до +27

На западе Украины - град, грозы, и шквалы.

В Киеве 24 июня облачно с прояснениями, ночью небольшой, днем умеренный кратковременный дождь, грозы, в отдельных районах град, ветер северо-восточный, 5-10 м/с, днем местами шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +17…+19 градусов, днем +25…+27 градусов. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

На западе Украины облачно с прояснениями, сильные дожди, грозы, днем в отдельных районах град, ветер северо-восточный, 5-10 м/с, днем местами шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +13…+19 градусов, днем +20…+25 градусов. В Карпатах сильные дожди, температура ночью +9…+14 градусов, днем +12…+17 градусов.

На севере Украины облачно с прояснениями, ночью небольшие, днем умеренные кратковременные дожди, грозы, днем в отдельных районах град, ветер северо-восточный, 5-10 м/с, днем местами шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +13…+19 градусов, днем +22…+29 градусов.

В центре Украины облачно с прояснениями, ночью небольшие, днем умеренные кратковременные дожди, грозы, днем в отдельных районах град, ветер северо-восточный, 5-10 м/с, днем местами шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +14…+19 градусов, днем +23…+29 градусов, в Кировоградской и Днепропетровской областях до +31 градуса.

На востоке Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14…+19 градусов, днем +26…+31 градус, в Харьковской области +24…29 градусов.

На юге Украины облачно с прояснениями, ночью небольшие, днем умеренные кратковременные дожди, грозы, днем в отдельных районах град, ветер северо-восточный, 5-10 м/с, днем местами шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +16…+21 градус, днем +26…+31 градус.

В Крыму облачно с прояснениями, ночью небольшие, днем умеренные кратковременные дожди, грозы, днем в отдельных районах град, ветер северо-восточный, 5-10 м/с, днем местами шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +16…+21 градус, днем +24…+29 градусов.

Напомним, что в ночь на 24 июня ожидается пик паводка на речке Прут. Вода может подняться до 6,5 метра в пределах города Черновцы (сейчас - около 4 метра) и до 10 метров ниже по течению. Глава ОГА попросил жителей Черновцов, которые живут возле Прута, быть готовыми к эвакуации.