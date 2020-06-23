В Киеве нашли арсенал оружия: изъяли автоматы, пистолеты-пулеметы и гранаты

Киевская местная прокуратура № 10 совместно со следователями Шевченковского управления полиции в Киеве задержали двух киевлян по подозрению в хранении оружия и боеприпасов, а также изготовлении наркотиков.

Об этом сообщается на сайте прокуратуры.

"Так, 16 и 17 июня, по месту жительства мужчин и в организованных ими тайниках проведен ряд обысков, в ходе которых изъято 5 автоматов, 6 пистолетов с глушителями, два пистолета-пулемета, 19 гранат с запалами к ним, 200 граммов тротила и около 2 тысяч боеприпасов различного калибра", - сообщает во вторник пресс-служба прокуратуры Киева.

Кроме того, в квартире одного из задержанных обнаружено 20 г вещества, похожего на амфетамин, 1,5 кг прекурсора фенилнитропропена, а также оборудование и химические реактивы, предназначенные для изготовления психотропных веществ.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

Задержанным сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием и боевыми припасами или взрывчатыми веществами), ч. 1 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта), ч. 3 ст. 311 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка прекурсоров) и ч. 1 ст. 317 (организация или содержание мест для незаконного употребления, производства или изготовления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) УК.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

Фото: kyiv.gp.gov.ua

К подозреваемым применены меры пресечения в виде содержания под стражей и домашнего ареста. Следствие продолжается. По изъятым предметам и веществам назначены соответствующие экспертизы. Устанавливается канал поступления оружия.

Напомним, в конце апреля в Донецкой области обнаружили боеприпасы, которые могли быть использованы для диверсии на мирной части Украины.