Ставка на АПК в кризис: что сделать, чтобы она сработала?
Ставка на АПК в кризис: что сделать, чтобы она сработала?
Украинские исследователи в сфере культуры призвали уволить Хржановского из Мемориального центра "Бабий Яр"
Украинские исследователи в сфере культуры призвали уволить Хржановского из Мемориального центра "Бабий Яр"
В Офисе президента пояснили, почему доставленные на самолете "Мрия" маски продаются в "Эпицентре"
В Офисе президента пояснили, почему доставленные на самолете "Мрия" маски продаются в "Эпицентре"
После 11 мая в Украине могут вводить адаптивный карантин
После 11 мая в Украине могут вводить адаптивный карантин
​Ляшко "замуровал" входную дверь в ресторан нардепа Тищенко
​Ляшко "замуровал" входную дверь в ресторан нардепа Тищенко
В отеле на Бали нашли мертвыми двоих украинцев
В отеле на Бали нашли мертвыми двоих украинцев
Каховку с 29 апреля закрывают на карантин
Каховку с 29 апреля закрывают на карантин
Рада зарегистрировала законопроект о введении уголовной ответственности за пропаганду чайлдфри и разврата
Рада зарегистрировала законопроект о введении уголовной ответственности за пропаганду чайлдфри и разврата
Кабмин назначил глав Налоговой и Аудиторской служб на период карантина (обновлено)
Кабмин назначил глав Налоговой и Аудиторской служб на период карантина (обновлено)
ГлавнаяОбществоПроисшествия

В Донецкой области обнаружены боеприпасы, которые могли быть использованы для диверсии на мирной части Украины

Они находились в ящике возле железной дороги. 

Сотрудники Донецкого пограничного отряда совместно с другими правоохранителями обнаружили средства военного поражения возле железной дороги.

В границах Волновашского районе неподалеку ж/д полотна был найден ящик с тремя РПГ 22, одним выстрелом к СПГ ПГ-9, одним РГД, одной Ф1, более 220 патронами 5,45 мм и двумя дымовыми шашками. Об этом сообщили на сайте Госпогранслужбы Украины.

"Все это могло быть использовано злоумышленниками для совершения диверсий на мирной территории Украины", - говорится в сообщении.

Фото: dpsu.gov.ua

Боеприпасы изъяты сотрудниками ГУ ГосЧС Украины в Донецкой области. 

Напомним, ранее СБУ сообщила о задержании двоих террористов "ДНР" из группы Валерия Бергмана по кличке "Немец". Они причастны к серии диверсий, оба признали вину в совершении терактов.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также