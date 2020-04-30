За сутки в зоне ООС войска противника 15 раз нарушали режим прекращения огня

Был травмирован один украинский защитник.

За 29 апреля вооруженные формирования России на Донбассе 15 раз открывали огонь, в том числе из минометов калибра 82 мм и 120 мм, которые запрещено размещать на линии соприкосновения.

Один украинский военный получил боевое травмирование. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны Украины.

Верхнеторецкое обстреливали с использованием станковых противотанковых гранатометов, зенитной установки ЗУ-23-2 и крупнокалиберных пулеметов.

Защитников в районе Новомихайловки обстреливали из снайперского вооружения.

Рядом с Водяным дважды открывали огонь из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов и пулеметов. Рядом с Павлополем оккупанты дважды использовали гранатометы.

Возле Гнутового применяли минометы 120-мм калибра и станковые противотанковые гранатометы, а по защитникам Старогнатовки, Тарамчука и Авдеевки стреляли из гранатометов и стрелкового оружия.

По окрестностям Марьинки дважды стреляли из гранатометов разных систем.

По защитникам Новотошковского и Орехового выпустили 9 мин 82-мм калибра. Рядом с Новозвановкой оккупанты выпустили 15 мин из 120 мм минометов.

"Удерживая оборону, наши военные действовали решительно и дали вражеским подразделениям достойный отпор. На любые попытки вооруженных формирований России обострить ситуацию в районе операции подразделения Объединенных сил и в дальнейшем будут оперативно и жестко реагировать", - сообщили в Минобороны.

По данным разведки, за минувшие сутки был ликвидирован один оккупант, еще двое ранены.

Дополнительно сообщается, что случаев заражения коронавирусом среди военных ООС нет.

Напомним, что 28 апреля поддерживаемые Российской Федерацией боевики на Донбассе в очередной раз нарушили взятые на себя обязательства и обстреляли окрестности населенного пункта Золотое-4.