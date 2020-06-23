В сети появилось видео взрыва дома на Позняках
В сети появилось видео взрыва дома на Позняках
В Украине зарегистрировали 833 новых случая COVID-19
В Украине зарегистрировали 833 новых случая COVID-19
"Родину-мать" в Киеве украсили радужным флагом
"Родину-мать" в Киеве украсили радужным флагом
За сутки в Украине зафиксировали 681 новый случай COVID-19
За сутки в Украине зафиксировали 681 новый случай COVID-19
На Позняках в Киеве произошел взрыв в многоэтажке, есть погибшие (обновляется)
На Позняках в Киеве произошел взрыв в многоэтажке, есть погибшие (обновляется)
«Пропозиція» («партия мэров»): «Они сами нас породили!»
«Пропозиція» («партия мэров»): «Они сами нас породили!»
В Киеве владельцев бизнеса обязали организовать для своих сотрудников ИФА-тестирование на антитела к COVID-19
В Киеве владельцев бизнеса обязали организовать для своих сотрудников ИФА-тестирование на антитела к COVID-19
В Одессе с 22 июня ужесточают карантин
В Одессе с 22 июня ужесточают карантин
Новая статья Путина. Россия начинает глобальную войну
Новая статья Путина. Россия начинает глобальную войну
ГлавнаяОбществоПроисшествия

В Кривом Роге в результате взрыва автомобиля пострадал мужчина

Его госпитализировали.

В Кривом Роге в результате взрыва автомобиля пострадал 32-летний мужчина.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

По предварительной информации мужчина получил ранение в результате неосторожного обращения с электродетонатором, который взорвался.

Фото: facebook.com/NationalPoliceKR

Пострадавшего госпитализировали.

Также, в ходе досмотра вещей потерпевшего правоохранителями обнаружили и изъяли тротиловую шашку весом 200 граммов.

Открыты уголовные производства по ч. 1 ст. 263 и по ст. 128 УК (незаконное обращение с оружием и неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение). Сейчас продолжается досудебное расследование, в рамках которого полиция устанавливает все обстоятельства дела.

Фото: facebook.com/NationalPoliceKR

Напомним, в феврале на штрафплощадке в Одессе сгорели 20 автомобилей.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также