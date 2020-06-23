В Кривом Роге в результате взрыва автомобиля пострадал 32-летний мужчина.
Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.
По предварительной информации мужчина получил ранение в результате неосторожного обращения с электродетонатором, который взорвался.
Пострадавшего госпитализировали.
Также, в ходе досмотра вещей потерпевшего правоохранителями обнаружили и изъяли тротиловую шашку весом 200 граммов.
Открыты уголовные производства по ч. 1 ст. 263 и по ст. 128 УК (незаконное обращение с оружием и неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение). Сейчас продолжается досудебное расследование, в рамках которого полиция устанавливает все обстоятельства дела.
Напомним, в феврале на штрафплощадке в Одессе сгорели 20 автомобилей.