В Киеве на Троещине двое мужчин насмерть избили прохожего

Правоохранители задержали двух мужчин, которые на столичной Троещине избили прохожего. Пострадавший мужчина от полученных травм умер.

Об этом сообщается на сайте Национальной полиции.

В дежурную часть столичной полиции обратилась местная жительница, которая рассказала, что на улице Архитектора Николаева произошла драка между тремя мужчинами. На место происшествия выехали патрульные, следственно-оперативная группа районного управления и скорая помощь.

Прибыв на место, правоохранители обнаружили на асфальте мужчину без сознания. Его с тяжелой травмой головы и многочисленными ушибами госпитализировали, где он позже скончался.

"Во время розыскных мероприятий мы установили, что другие участники драки скрылись с места происшествия на автомобиле. Благодаря записям видео с камер наблюдения, установленных в рамках программы "Безопасный город", нам удалось выяснить маршрут и владельца транспортного средства. Впоследствии мы задержали двух 22-летних мужчин, которые устроили драку с 35-летним прохожим", - рассказал начальник Деснянского управления полиции Юрий Герасименко.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса. Злоумышленникам сообщено о подозрении в совершении преступления, а суд избрал им меры: одному круглосуточный, а другому - ночной домашний арест. Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Киеве избили вагоновожатого за замечание пассажирам об отсутствии масок.