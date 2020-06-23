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В Киеве на Троещине двое мужчин насмерть избили прохожего

Подозреваемых задержали благодаря видео с камер наблюдения.

В Киеве на Троещине двое мужчин насмерть избили прохожего
Фото: kyiv.npu.gov.ua

Правоохранители задержали двух мужчин, которые на столичной Троещине избили прохожего. Пострадавший мужчина от полученных травм умер.

Об этом сообщается на сайте Национальной полиции.

В дежурную часть столичной полиции обратилась местная жительница, которая рассказала, что на улице Архитектора Николаева произошла драка между тремя мужчинами. На место происшествия выехали патрульные, следственно-оперативная группа районного управления и скорая помощь.

Прибыв на место, правоохранители обнаружили на асфальте мужчину без сознания. Его с тяжелой травмой головы и многочисленными ушибами госпитализировали, где он позже скончался.

"Во время розыскных мероприятий мы установили, что другие участники драки скрылись с места происшествия на автомобиле. Благодаря записям видео с камер наблюдения, установленных в рамках программы "Безопасный город", нам удалось выяснить маршрут и владельца транспортного средства. Впоследствии мы задержали двух 22-летних мужчин, которые устроили драку с 35-летним прохожим", - рассказал начальник Деснянского управления полиции Юрий Герасименко.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса. Злоумышленникам сообщено о подозрении в совершении преступления, а суд избрал им меры: одному круглосуточный, а другому - ночной домашний арест. Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Киеве избили вагоновожатого за замечание пассажирам об отсутствии масок.

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