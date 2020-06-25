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Глава Кировоградской ОГА задержан за вымогательство взятки в 1,8 млн гривен

Утром Кабмин согласовал отставку Балоня.

Глава Кировоградской ОГА задержан за вымогательство взятки в 1,8 млн гривен
Фото: НАБУ

25 июня правоохранители разоблачили главу одной из областных госадминистраций и должностное лица этой же ОГА на взятке в 1,8 млн гривен.

Об этом информирует пресс-служба НАБУ.

"Как установило следствие, чиновники в сговоре предложили руководителю регионального отделения одного из органов государственной власти в области предоставить им неправомерную выгоду в 1,8 млн грн в обмен на несовершение препятствий в его деятельности. По условиям «предложения», средства должны передаваться траншами", - говорится в сообщении.

Фото: НАБУ

Первый транш в 100 тыс. грн чиновники ОГА получили в июне 2020 года, что зафиксировано в материалах следствия. Во время передачи второго - в 250 тыс. грн - пойманы с поличным.

Сообщается, что председатель ОГА и его пособника, должностное лица этой же ОГА, задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Сейчас правоохранители проводят неотложные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершения преступления.

Фото: НАБУ

Детали в НАБУ пообещали обнародовать позже.

Днем в СМИ появились сообщения об обысках в Кировоградской ОГА, а также доме в Кропивницком, где живет глава ОГА Андрей Балонь.

В управлении СБУ в Кировоградской области подтвердили информацию о том, что НАБУ проводит следственные действия под сопровождением СБУ, однако деталей не сообщили.

Общественный активист Андрей Лаврусь в своем телеграм-канале сообщил, что в доме, который арендует семья главы Кировоградской ОГА Андрея баллона в Кропивницком, прошли обыски.

Он также выложил фото с места события.

Фото: t.me/A_Lavrus

Утром 25 июня премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства сообщил о согласовании отставки Балоня.

Напомним, кандидатуру 36-летнего Андрея Балоня на должность председателя Кировоградской облгосадминистрации правительство согласовало 20 октября. До этого Балонь работал заместителем председателя Херсонской ОГА.

С 2003 по 2014 годы он строил свою карьеру в правоохранительных органах - сначала во Львовской, далее в Житомирской и Полтавской областях.

С 2014 по 2015 годы занимал должность первого заместителя начальника управления МВД в Полтавской области.

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