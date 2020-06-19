История о "взятке" для генерал Будника закончилась небольшим штрафом его знакомому

Шевченковский суд Киева вынес приговор мужчине, который взял деньги под предлогом передачи начальнику Департамента полиции охраны Национальной полиции Сергею Буднику.

Об этом сообщает "Судебный репортер" со ссылкой на решение суда от 3 июня 2020 года.

22 августа 2017 года Будник был задержан Службой безопасности Украины по подозрению в получении 96 тыс. гривен взятки. По информации ГПУ, он через посредника требовал, кроме официальных платежей, более 80 тыс. гривен ежемесячно за предоставление услуг по физической охране. У него дома нашли 16 золотых слитков, 44 тыс. долларов, 11,5 тыс. евро.

На следующий день Генеральная прокуратура сообщила Буднику о подозрении по ч.3 ст.368 Уголовного кодекса.

Суд арестовал Будника, но за него внесли залог и он вышел на свободу.

В марте 2018 дело в отношении Будника закрыла Специализированная аниткоррупционная прокуратура "за отсутствием состава преступления". Вину взял на себя "посредник" - Игорь Бережной.

Дело поступило в суд в июне 2018 года. Обвиняемый, согласно договору о признании виновности, признал себя виновным не только в мошенничестве, но и в подстрекательстве к предоставление неправомерной выгоды должностному лицу.

Но судья Голуб Шевченковского райсуда отказалась утверждать соглашение, поскольку в нем речь шла об освобождении от наказания с испытательным сроком лица, обвиняемого в коррупционном преступлении.

Апелляционный суд оставил решение в силе.

В марте 2020 года НАБУ закрыло уголовное производство по части подстрекательства к взятке. Дело передали в Нацполицию.

В апреле дело снова попало в суд. Та же судья Голуб рассмотрела его за месяц и присудила Береговому штраф в 850 грн.

Насчет генерала Сергея Будника, то он был уволен из полиции в начале 2019 года и сейчас работает заместителем председателя правления Государственного ипотечного учреждения.