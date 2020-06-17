Полиция задержала находившегося в розыске бывшего ликвидатора Киевского радиозавода

Следователи Оболонского управления полиции в Киеве задержали бывшего ликвидатора Киевского радиозавода, который находился в розыске по подозрению в незаконной продаже имущества и злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора.

По данным следствия, в 2016 году арбитражный управляющий, которого назначили ликвидатором ГП "ПО "Киевский радиозавод", совершил незаконную продажу 14 объектов недвижимости - нежилых помещений, которые принадлежали госпредприятию, по заниженной в 5-10 раз цене. Этим он нанес убытки государству на сумму более 45,6 млн гривен. Часть средств в сумме 2,7 млн он перевел на счета аффилированных с ним частных предприятий.

"После сообщения о подозрении бывший ликвидатор радиозавода скрывался от правоохранительных органов, в связи с чем был объявлен в розыск", - говорится в сообщении.

Решается вопрос о признании недействительными результатов публичных торгов и договор купли-продажи помещений завода с целью возвращения их в государственную собственность. Имущество арестовано.

Напомним, что 16 июня Киевская прокуратура №2 утвердила и направила в суд обвинительный акт в отношении бывшего директора общества по подозрению в захвате имущества ПАО "Киевский радиозавод" и легализации преступных доходов.

Установлено, что директор общества арендовал помещения завода, а позже - незаконно завладел зданием предприятия на основании поддельного договора купли-продажи от 1999 года.