Ермак: Консультативный совет - коллективная идея

"Если б это была моя идея, я бы сказал".

Глава Офиса президента Андрей Ермак не был автором идеи о создании Консультативного совета при Трехсторонней контактной группе, это результат коллективного обсуждения. Об этом заявил Ермак в интервью LB.ua.

"Я не помню, кто конкретно озвучил эту идею. Идея родилась во время переговоров. По-моему, время показало, что я не из робкого десятка. Если б это была моя идея, я бы сказал. Возможно, в процессе разговора кто-то сказал о том, что может быть какой-то совет в рамках политической подгруппы, кто-то другой предложил назвать его Консультативным. То есть не было одного автора идеи. Да, я по-прежнему считаю, что никакой «зрады» в этом не было. И всегда говорил, что без поддержки общества, без того, чтобы общество понимало, что и как мы делаем, не будет никаких движений с нашей стороны", - отметил Ермак.

По его словам, решение о Консультативном совете родилось как альтернатива переговорам с так называемыми представителями никем не признанных квазигосударственных образований “ЛНР/ДНР”.

"Как только началась моя работа в Нормандском формате, когда президент Зеленский вступил в должность, а Леонид Кучма был назначен главой нашей делегации, мы прочитали Минские соглашения и увидели, что там есть положение о согласовании трех законопроектов с так называемыми представителями территорий. Естественно, сразу встал вопрос: кто такие эти “представители территорий”? Мы увидели, что шесть лет общество кормили ложью, что за одним столом с украинской делегацией сидели так называемые представители никем не признанных квазигосударственных образований “ЛНР/ДНР”. Более того, в Минских соглашениях даже зафиксированы их подписи. По чьей инициативе они там появились – отдельный вопрос.

…Со временем история ответит на вопрос, как там появились подписи представителей так называемых непризнанных республик. Но норма о согласовании в данном случае была так сформулирована, что мы пять месяцев ломали голову, как ее трактовать. Естественно, это была уловка", - отметил глава ОП.

По его словам, при анализе пункта о согласовании использовались разные варианты.

"Президент сразу заявил – и в Париже, и в Мюнхене – что мы против того, чтоб представителями территорий считались представители никем не признанных квазигосударственных образований “ЛНР/ДНР”. Мы с ними никогда ни о чем договариваться не будем. Рассматривались разные варианты. Мы предлагали считать представителями той стороны последних избранных в Украине представителей власти в 2010-м году. Но их оказалось довольно сложно найти. Поэтому мы задекларировали: будем говорить с народом, с представителями гражданского общества, не имеющих отношения к непризнанным квазигосударственным образованиям, которые не являются террористами, сепаратистами, не участвовали в военных действиях, являются моральными авторитетами и уважаемы местными жителями. Причем это могут быть и временно перемещенные лица, которым в силу понятных причин пришлось покинуть временно оккупированные территории.

Поэтому Консультативный совет – просто название. Идея, которая родилась 11-го числа как возможный вариант решения этой проблемы", - резюмировал Ермак.

Напомним, от Консультативного совета в итоге отказались из-за критики внутри государства. против него также высказалась российская сторона.