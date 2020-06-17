И.о. главы "Укрспирта" уволен с должности

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко 17 июня подписал приказ об увольнении и. о. главы ГП "Укрспирт" Сергея Блескуна.

Об этом со ссылкой на источники в спиртовой отрасли и в "Слуге народа" сообщает РБК-Украина.

При этом источники издания не смогли уточнить причину решения.

Официально поводом для увольнения якобы является завершение срока контракта Блескуна - п.2 статья 36 КЗоТ.

В пресс-службе "Укрспирта" не ответили на вопросы издания, пообещав сделать это позже. При этом в ГП уточнили, что Сергей Блескун с 15 по 19 июня находится в отпуске и по состоянию на вечер среды приказ министерства о его увольнении на предприятие не поступал.

Владелец алкогольного холдинга Global Spirits Евгений Черняк подтвердил информацию об увольнении. Комментируя решение Минэкономики, он назвал его неожиданным для отрасли.

"Сегодня руководителя УкрСпирта Блескуна уволили. Без объяснения причин. Без разговора с отраслью. На него не было никаких уголовных дел и взысканий. Он был в официальном отпуске", - написал Черняк в фейсбуке.

"Очень похоже, что готовят приватизацию под своих, а пока , по традиции, хотят немного поворовать. Другого объяснения не вижу ... Я давно в отрасли. Когда без причин снимают и без объяснений назначают неизвестного нового руководителя, не имеющего никакого отношения к отрасли - это происходит только по одной причине. И эта причина не повышение эффективности работы. Ничего не изменилось. Нам опять врут", - добавил он.

Отметим, что Блескун возглавлял "Укрспирт" с октября 2019 года.