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В парламенте создано межфракционное объединение "За развитие атомной энергетики"

В парламенте создано межфракционное объединение "За развитие атомной энергетики"
Фото: Михаил Палинчак

Сегодня, 17 июня, на пленарном заседании ВРУ было объявлено о создании в Верховной Раде Украины IX созыва межфракционного депутатского объединения "За развитие атомной энергетики".

Сопредседателями объединения стали, в частности, депутаты-мажоритарщики, которые представляют регионы, где расположены атомные электростанции: Елена Копанчук, Юлия Яцык, Денис Герман, Александр Алексийчук, Сергей Нагорняк, Виктор Мьялик, Артем Черноморов, Остап Шипайло и председатель Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус.

https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=LmBEj_AxC5k

По словам председателя Комитета, основной идеей создания МФО является защита и отстаивание интересов государственного предприятия НАЭК "Энергоатом", атомных электростанций и городов-спутников АЭС.

Инициаторы создания МФО выступают против остановок или ограничений блоков атомных электростанций. Ведь уменьшение доли атомной генерации приводит к перекосам на рынке электрической энергии (увеличивается доля тепловой генерации, которая, на сегодняшний день, сосредоточена в руках одной частной компании) и к увеличению стоимости киловатт для населения.

Поэтому участники объединения своей приоритетной задачей считают обеспечение устойчивого развития атомной энергетики как основы стабильной работы энергетического комплекса Украины. Андрей Герус и члены МФО планируют участвовать в выработке необходимых решений для максимального использования мощностей атомной генерации и способствовать полноценной вовлеченности атомной генерации в конкурентном рынке электроэнергии.

Народные депутаты, которые вошли в состав объединения, также будут способствовать надлежащему финансированию деятельности предприятий атомной энергетики Украины и безопасности объектов энергетической инфраструктуры, поддерживать достойный уровень материального обеспечения и всестороннего развития человеческого потенциала работников атомной энергетики и жителей городов-спутников АЭС.

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