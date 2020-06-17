Фото: Макс Требухов

Сотрудники Национальной полиции задержали противников партии Шария, которые пытались помешать движению ее колонны.

Как сообщает корреспондент LB.ua, на Лютеранской улице несколько человек попытались сорвать флаги участников акции и бросили на дорогу дымовые шашки. Полиция отреагировала на это задержаниями.

Пресс-служба полиции сообщила, что около 12 часов "агрессивно настроенные молодые люди" бросили несколько дымовых шашек в сторону колонны, которая двигалась на улицу Академика Богомольца, и применили слезоточивый газ.

Полицейские мгновенно отреагировали и задержали нескольких человек. Их забрали в управление полиции. После проведения проверки действиям задержанных будет дана правовая оценка.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Обновление. Полиция отпустила задержанных противников партии Шария. Об этом сообщила пресс-служба организации "Нацкорпус Азов".

"Только что отпустили последнего из 12 националистов, задержанных во время столкновений со сторонниками партии Шария. НацКорпус отстаивает своих собратьев, в то время, когда Шарий даже боится появиться на собственной акции и взять личную ответственность за происходящее", - говорится в сообщении.

Напомним, что утром 17 июня к Офису президента пришли сторонники проживающего за границей пророссийского блогера Анатолия Шария, а партия "Демсокира" устроил контракцию.