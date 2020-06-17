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Полиция проведет служебную проверку действий полицейского при задержании участников акции в Киеве

На время расследования правоохранитель отстранен от должности.

Национальная полиция назначила служебное расследование по факту возможного превышения служебных полномочий полицейским при задержании правонарушителя во время акции в Киеве.

Об этом заявил глава столичной полиции Андрей Крищенко, передает пресс-служба МВД.

"Сегодня во время проведения массовых мероприятий в центре столицы полицейские за противоправные действия в отношении участников акции задержали 15 человек. При этом во время задержания мужчины, который использовал слезоточивый газ, один из полицейских применил силу", - сообщил он.

Результаты расследования будут переданы в Государственное бюро расследований для принятия решения.

На время проведения расследования полицейский отстранен от занимаемой должности.

Напомним, утром 17 июня к Офису президента пришли сторонники проживающего за границей пророссийского блогера Анатолия Шария, а партия "Демсокира" устроила контракцию.

В ходе противостояний между митингующими полиция задержала 15 человек.

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