Национальная полиция назначила служебное расследование по факту возможного превышения служебных полномочий полицейским при задержании правонарушителя во время акции в Киеве.
Об этом заявил глава столичной полиции Андрей Крищенко, передает пресс-служба МВД.
"Сегодня во время проведения массовых мероприятий в центре столицы полицейские за противоправные действия в отношении участников акции задержали 15 человек. При этом во время задержания мужчины, который использовал слезоточивый газ, один из полицейских применил силу", - сообщил он.
Результаты расследования будут переданы в Государственное бюро расследований для принятия решения.
На время проведения расследования полицейский отстранен от занимаемой должности.
Напомним, утром 17 июня к Офису президента пришли сторонники проживающего за границей пророссийского блогера Анатолия Шария, а партия "Демсокира" устроила контракцию.
В ходе противостояний между митингующими полиция задержала 15 человек.