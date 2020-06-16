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Шмыгаль не видит оснований для отмены или переноса ВНО

Плановый процесс ВНО-2020 стартует 25 июня.

Шмыгаль не видит оснований для отмены или переноса ВНО
Фото: Youtube / Кабмін

Причин для отмены или переноса внешнего независимого оценивания на данный момент нет.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, информирует пресс-служба правительства.

"Никто не собирается отменять ВНО, и причин для переноса оценивания на август пока нет. Если такие причины будут, то Министерство здравоохранения и главный санитарный врач сообщат об этом", - заявил глава Кабмина.

Премьер отметил, что ВНО могут перенести только в том случае, если на 100 тыс. жителей будет более 60 активных больных COVID-19 и более 50% областей будут превышены три общенациональных показателя: количество больных превышает 12 на 100 тыс. населения, более 50% загруженных больными коек в опорных больницах и охват тестированием менее 12 человек на 100 тыс. населения.

"Это те параметры, которые могут повлечь перенос ВНО на другой срок. В противном случае с 25 июня, то есть со следующего понедельника мы начинаем плановый процесс ВНО", - добавил Шмыгаль.

В конце прошлой недели стало известно, что Кабинет министров неожиданно отменил пробное ВНО. Абитуриентам предложили пройти его онлайн.

В понедельник, 15 июня, главный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил, что в Минздраве рассматривают вариант полной отмены ВНО.

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