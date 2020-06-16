За текущие сутки на Донбассе оккупационные войска дважды открывали огонь

По защитникам Крымского стреляли из минометов калибра 120 мм.

За текущие сутки 16 июня вооруженные формирования России на Донбассе дважды открывали огонь. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

Рядом с Крымским противник открывал огонь из минометов калибра 120 мм. Возле Орехового оккупант применял автоматические станковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Потерь с украинской стороны нет.

"Наши воины такие действия не оставили без ответа и применили очередные огневые методы, после чего оккупанты свернули свою преступную деятельность", - говорится в сообщении.

Ситуация в районе проведения Операции Объединенных сил остается контролированной.

Напомним, что незаконные вооруженные формирования России на Донбассе вечером 15 июня обстреляли жилые кварталы Авдеевки, в результате чего получила ранение мирная жительница.