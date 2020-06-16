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За текущие сутки на Донбассе оккупационные войска дважды открывали огонь

По защитникам Крымского стреляли из минометов калибра 120 мм. 

За текущие сутки на Донбассе оккупационные войска дважды открывали огонь
Фото: EPA/UPG

За текущие сутки 16 июня вооруженные формирования России на Донбассе дважды открывали огонь. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

Рядом с Крымским противник открывал огонь из минометов калибра 120 мм. Возле Орехового оккупант применял автоматические станковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. 

Потерь с украинской стороны нет.

"Наши воины такие действия не оставили без ответа и применили очередные огневые методы, после чего оккупанты свернули свою преступную деятельность", - говорится в сообщении.

Ситуация в районе проведения Операции Объединенных сил остается контролированной.

Напомним, что незаконные вооруженные формирования России на Донбассе вечером 15 июня обстреляли жилые кварталы Авдеевки, в результате чего получила ранение мирная жительница.

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