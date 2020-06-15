Минобразования призвало не отменять внешнее оценивание

Министерство образования и науки считает недопустимой отмену внешнего независимого оценивания.

Об этом сообщила пресс-служба министерства.

"Отмена ВНО недопустима. ВНО - это залог справедливого и объективного оценивания, честного и прозрачного поступления... Другие способы оценки, например, средний балл свидетельства о среднем образовании, нельзя считать объективным, поскольку каждая школа имеет собственную шкалу оценивания. Кроме того, сейчас вузы готовы принимать заявления абитуриентов именно на основе ВНО. Альтернативный механизм для проведения вступительной кампании создать невозможно. Поэтому отмена ВНО ставит под угрозу будущее вступительной кампании-2020", - заявила врио министра Любомира Мандзий в понедельник.

Министерство уверено, что способно обеспечить безопасное проведение внешнего независимого оценивания согласно требованиям Минздрава и главного санитарного врача.

"Пункты проведения тестирования обеспечены медицинскими масками, термометрами, антисептиками и защитой для медиков... Готовность пунктов тестирования контролирует Госпродпотребслужба согласно специальному чеклисту", - сказала Мандзий.

Минобразования подчеркнуло, что возрастная группа участников ВНО "стойка к заражению". К тому же вступление в вузы по результатам экзаменов более опасно с точки зрения скопления людей и сложностей в соблюдении социальной дистанции.

Напомним, что в конце прошлой недели стало известно, что Кабинет министров неожиданно отменил пробное ВНО. Абитуриентам предложили пройти его онлайн.

В понедельник, 15 июня, главный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил, что в Минздраве рассматривают вариант полной отмены ВНО.

Оценивание должно пройти с 25 июня до 17 июля.