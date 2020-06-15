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Украинец пытался незаконно ввезти из Чехии 4 тыс. ножниц

На него составили админпротокол, товар изъяли.

Украинец пытался незаконно ввезти из Чехии 4 тыс. ножниц
Фото: customs.gov.ua

Закарпатские таможенники изъяли более 4 тыс. ножниц на таможенном посту "Тиса".

Об этом сообщается на сайте Государственной таможенной службы.

"Накануне закарпатские таможенники на ТП "Тиса" изъяли 4,1 тыс. незадекларированных ножниц в микроавтобусе. Вес товара составляет 212 кг", - говорится в сообщении.

Отмечается, что гражданин Украины возвращался из Чехии в Украину. Для прохождения контроля он выбрал "зеленый коридор".

Гражданин заявил, что перемещаемые им товары не подлежат письменному декларированию.

"Во время таможенного контроля автомобиля и личных вещей сотрудники таможни обнаружили незадекларированные металлические зажимы и ножницы в количестве 4100 единиц. Товар находился в багажном отсеке среди личных вещей. Вес товара составляет более 212 кг. Составлен протокол о нарушении таможенных правил, предусмотренное ст. 471 Таможенного кодекса, а товар изъят до решения суда", - говорится в сообщении.

Напомним, в мае в Закарпатской области пограничники со стрельбой задержали контрабандистов.

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