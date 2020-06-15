Депутатам представили новую кандидатку на главу МОН

Профильный комитет Рады проводит собеседование с кандидаткой на главу министерства образования и науки Людмилой Паращенко.

Об этом LB.ua рассказали народные депутаты.

Ожидается, что в ближайшее время Паращенко представят фракции "Слуга народа".

Людмила Паращенко руководит Киевским лицеем бизнеса. Паращенко - доктор наук по государственному управлению, кандидат педагогических наук, магистр делового администрирования, соосновательница частного университета "КРОК". Преподает курсы по образовательному менеджменту, образовательной политики и европейской интеграции в Нацакадемии государственного управления при президенте Украины и в университете "КРОК".

Напомним, должность министра образования в Украине вакантна с марта 2020 года, когда вместе со всем Кабмином была уволена Анна Новосад.

Сейчас министерство в статусе исполняющей обязанности министра возглавляет Любомира Мандзий.

Президент Владимир Зеленский несколько раз предлагал народному депутату, главе комитета Верховной Рады по вопросам науки и образования Сергею Бабаку должность профильного министра. Тот отказался.

Возможным кандидатом в министры также называли ректора Черниговского национального технологического университета Сергея Шкарлета.