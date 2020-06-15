Глава финкомитета Рады увидел в меморандуме МВФ вмешательство в суверенитет Украины

Глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев увидел в требованиях Международного валютного фонда вмешательство в суверенитет Украины.

Об этом он сказал в понедельник, пишет "Интерфакс-Украина", спустя три дня после получения Украиной первого транша от МВФ в размере 2,1 млрд долларов.

"Они таргетируют инфляцию в меморандуме на уровне 5% плюс-минус 1%. И при этом очень жестко прописывают свои полномочия по контролю за инфляцией. Мне кажется, в этом есть некоторое вмешательство в национальный суверенитет", - сказал Гетманцев журналистам в понедельник.

Парламентарий полагает, что удержание инфляции на низком уровне не поспособствует поддержке экономики Украины.

"Инфляция в низком размере - это хорошо для выполнения наших обязательств перед международными партнерами, для кредитных наших обязательств, для страны, которая находится в нормальном экономическом развитии. Но если нам нужен рывок, поддержка экономики, то тут требования к инфляционным ожиданиям должны быть более мягкими", - сказал Гетманцев.

Нардеп также раскритиковал требования меморандума относительно судебной реформы и реформы правоохранительных органов.

"МВФ склоняется к микроменеджменту - в тексте меморандума МВФ прописывает, каким образом Высший совет правосудия будет работать, как будут определять членов Совета", - сказал Гетманцев.

Однако он добавил, что данный меморандум с МВФ является наиболее удачным решением для Украины среди остальных возможных.

"Этот меморандум - намного лучше, чем все предыдущие. Вместе с тем в меморандуме есть вещи, которые тревожат... Мы в Раде полагаем, что путь поддержки национального производителя, так называемый экономический национализм - это единственный путь дальнейшего развития Украины, единственный полезный для нее путь. А в меморандуме мы видим фискальную консолидацию уже с 2021 года, требования нерасширения льгот, не ограничивать гарантии государства по кредитам", - указал он.

Напомним, что украинский перевод меморандума с МВФ был обнародован Минфином на прошлой неделе, 11 июня.