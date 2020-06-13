Moody's повысило рейтинг Украины до B3

Агентство Moody's повысило кредитный рейтинг Украины с уровня Саа1 до B3. Прогноз по рейтингу - "стабильный", то есть дальнейшего повышения пока не планируют.

Об этом говорится в пресс-релизе агентства, опубликованном в пятницу.

Рейтинг повышен благодаря новой кредитной программе Международного валютного фонда на 5 млрд долларов. В Moody's считают, что она решает проблему краткосрочного финансирования Украины и, вероятно, поможет закрепит прогресс в реформах, достигнутый в последние годы.

Агентство подчеркнуло, что новая программа МВФ разблокирует дополнительную финансовую помощь от Всемирного банка и Европейского Союза. Общая сумма, на которую может рассчитывать Украина, достигает 8,6 млрд долларов.

"Дополнительное многостороннее финансирование жизненно важно для Украины, поскольку ее потребности в финансировании резко возросли, учитывая заметное ухудшение макроэкономических условий в стране", - говорится в сообщении агентства.

По прогнозам Moody's, ВВП Украины в этом году сократится на 4,5%, а дефицит государственного бюджета увеличится до 7,5% (по сравнению с 2% в 2019 году).

В то же время новая программа МВФ позволит защитить прогресс в снижении внешней уязвимости, достигнутый Украины в последние годы. Возросшие валютные резервы Национального банка останутся на высоком уровне будут сохранены, и к концу года они составят около 22 млрд долларов (без учета золота).

Напомним, что последний раз Moody's повышал рейтинг Украины в конце 2018 года.