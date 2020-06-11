Кабмин рассчитывает на введение нулевой декларации до конца года

Кабинет министров рассчитывает на введение нулевой декларации до конца года

Об этом на пресс-конференции в четверг сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Нулевая декларация. Мы работаем над тем, чтобы ввести это как элемент привлечения дополнительного капитала в экономику Украины. Поэтому, конечно, мы планируем это делать в этом году", - сказал он.

Напомним, что разговоры о нулевой декларации и всеобщем декларировании ведутся в Украине уже несколько лет.

Еще в 2012 году тогдашний глава Государственной налоговой службы Александр Клименко говорил о всеобщем декларировании доходов как об очень важном элементе и стимуле легализации зарплат и предпринимательской деятельности в целом. Кроме того, всеобщее декларирование, в случае его правильной реализации, может стать эффективным методом борьбы с коррупцией и нелегальными доходами, утверждал он.

В конце 2014 года премьер-министр Арсений Яценюк также сообщал о планах ввести нулевую декларацию и всеобщее декларирование. "Мы же движемся в ЕС, так давайте соответствовать! Все заполняем декларации", - говорил он.

Кабинет министров Владимира Гройсмана включал разработку законопроекта о всеобщем декларировании доходов и расходов в число своих приоритетов.