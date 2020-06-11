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Шмыгаль назвал условие для возвращения карантина

Критерии для смягчения карантина пересматривать пока не будут.

Шмыгаль назвал условие для возвращения карантина
Фото: Youtube / Кабмін

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что возвращение карантина возможно, если в 10 и больше регионах страны произойдет гиперболический рост количества заболевших.

Об этом он сказал на пресс-конференции в четверг.

"Параметры, по которым выбираются те или иные меры по смягчению или усилению карантинных мер, прописаны. Они действенны... Мы не рассматриваем в ближайшее время изменение системы управления карантином", - сообщил Шмыгаль.

При этом он добавил, что усиление карантина возможно, если "в критическом количеством областей" начнется гиперболический рост заболевших. По его словам, это 10 и больше регионов.

"Это будет поводом для принятия решения об усилении карантинных мер", - признал Шмыгаль.

Он добавил, что в случае возвращения тотального карантина не исключено, что придется перенести местные выборы. "Если в Украине будет основание для тотального ограничения, то мы будем вынуждены перенести эти выборы", - заявил премьер.

Напомним, что 10 июня в Украине выявили рекордное количество новых случаев COVID-19 - инфицировались 689 человек. Министр здравоохранения Максим Степанов объяснил рост заболеваемости COVID-19 в Украине тотальным игнорированием карантина.

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