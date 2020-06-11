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Бельгийского принца оштрафовали за нарушение карантина в Испании

Он должен заплатить более 10 тысяч евро.

Бельгийского принца оштрафовали за нарушение карантина в Испании
Бельгийский принц Йоахим
Фото: dw.com

Бельгийский принц Йоахим, второй сын принцессы Астрид Бельгийской и эрцгерцога Лоренца Австрийского-Эсте, должен заплатить 10 400 евро штрафа за нарушение карантинных правил в Испании.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

28-летний Йоахим в конце мая приехал на стажировку в Кордову, где посетил несколько вечеринок. После одной из них, проходившей в частном доме, в которой приняли участие около 30 человек, он почувствовал недомогание и спустя два дня получил позитивный результат теста на коронавирус.

По действовавшим тогда в Испании правилам было запрещено собираться группами более чем 15 человек.

По данным Университета Джона Хопкинса, в Испании выявлено более 242 тысяч случаев заражения коронавирусом. От последствий заражения в стране погибли более 27 тысяч человек.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его оштрафовали за посещение кафе в Хмельницком во время карантина.

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