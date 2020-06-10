ВОЗ смутила низкая смертность от коронавируса в России

За время пандемии в РФ выявлено 493,6 тыс. человек с COVID-19, из них 6 358 - умерли.

Во Всемирной организации здравоохранения не могут понять причину низкого уровня смертности людей с коронавирусом COVID-19 в России, исходя из количества населения страны.

Об этом заявил глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан.

"Это, конечно, необычно, что количество смертей относительно количества подтвержденных случаев является очень низким", - цитирует представителя ВОЗ российский Интерфакс.

Райан подчеркнул, что российские власти должны объяснить, какой метод они используют, заявляя о причинах смерти больных с коронавирусом.

"Важно, чтобы власти предоставили метод, по которому проводится подтверждение причин смертей для того, чтобы удостовериться, что они точно и должным образом подтверждают их", - отметил эксперт.

По данным Райана, существует стандарт официального подтверждения смерти, разработанный ВОЗ, который предоставлен каждому государству-члену организации для должной сертификации летальных исходов среди заразившихся COVID-19.

Напомним, за время пандемии в РФ выявлено 493,6 тыс. человек с COVID-19, из них 6 358 человек умерли, более 252 тыс. выздоровели.

Ранее Еврокомиссия приняла заявление о дезинформации со стороны России и Китая о ситуации с COVID-19.