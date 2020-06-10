​Послы ЕС поддержали продление "крымских санкций" против России

"Крымский пакет" будет продлен еще на год.

Послы стран-членов Европейского Союза приняли решение продлить еще на один год санкции против России, введенные после незаконной аннексии Крыма.

Об этом сообщил представитель Украины при ЕС, посол Николай Точицкий.

"Единство и солидарность ЕС разрушили отчаянные попытки России использовать COVID-19 для отмены санкций, введенных против нее за продолжающуюся агрессию против Украины. "Крымский пакет" будет продлен еще на год. Благодарим наших партнеров за их непоколебимую поддержку", - написал он в своем Twitter.

#EU unity and solidarity destroyed Russia’s desperate efforts to use #COVID19 for lifting sanctions imposed on RF for ongoing aggression against Ukraine. «Crimean package» will be prolonged for another year. Grateful to our 🇪🇺 partners for their unwavering support of 🇺🇦@EUCouncil — Mykola Tochytskyi (@tochytskyi) June 10, 2020

Теперь решение должно быть утверждено Советом ЕС и обнародовано в Официальном журнале, после чего оно вступит в силу.

Напомним, летом 2014 года ЕС ввел торговые и инвестиционные санкции против Крыма. В перечне "запрещенной торговли" указано более 250 наименований, включая морскую воду.

Европейские санкции против РФ состоят из нескольких пакетов. Первыми были введены индивидуальные санкции против граждан РФ и Украины, которых Европа считает ответственными за подрыв территориальной целостности Украины.

Ранее глава Офиса президента Украины Андрей Ермак выступил за санкции ЕС и США против РФ до полного возвращения Украине всех территорий, включая Крым.