В Украине зарегистрировали антирекорд заболеваемости COVID-19 - 689 случаев за сутки

В Украине за 10 июня зарегистрировали самый большой за все время суточный показатель заболеваемости коронавирусом - 689 случаев. Об этом говорится в данных Системы мониторинга распространения заболевания от Аппарата СНБО Украины.

Общее количество заболевших составило 29 070, летальных исходов - 854 (21 за сутки), выздоровели 13 141 (372 за вчера).

Лидером по заболеваемости среди областей остается Черновицкая, где подтвердили 3793 случая, из них 36 за сутки. В Киеве заболел 3671 человек (91 за 10 июня). Самое большое количество заболевших за сутки - во Львовской области (125).

Напомним, что предыдущий антирекорд по заболеваемости в Украине был 4 июня, когда за сутки подтвердили 588 новых случаев. При этом показатель тех, кто выздоровел, был выше - 602.

До этого самое большое количество заболевших - 587 за 23 апреля.