Украинский пограничник, у которого 5 июня диагностировали COVID-19, умер в госпитале

По состоянию на 10 июня в ГПСУ зафиксировано 58 работников и военнослужащих, больных COVID-19.

Во вторник, 9 июня, скончался сотрудник Госпогранслужбы Украины, у которого диагностировали коронавирус COVID-19.

Об этом сообщается на сайте ГПСУ.

Отмечается, что мужчина 1956 года рождения с двусторонней пневмонией в тяжелом состоянии 5 июня был доставлен в ведомственный госпиталь. 6 июня состояние больного ухудшилось, поэтому его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Тем не менее, из-за обострения и наличии сопутствующих хронических заболеваний спасти жизнь пациенту не удалось.

По состоянию на 10 июня в Госпогранслужбе зафиксировано 58 работников и военнослужащих, больных COVID-19. Из них 36 выздоровели, 21 - проходят лечение. Пациентов в тяжелом состоянии нет.

Напомним, за прошедшие сутки в Украине зафиксировали 525 новых случаев COVID-19. 23 человека умерли - это самый высокий показатель смертности с начала пандемии.

В Минздраве заявили, что количество сложных случаев болезни в последнее время немного снизилось.