Минздрав: острый перец не предотвращает заражение и не лечит COVID-19

Лучший способ защиты от инфекции - соблюдение социальной дистанции и частое мытье рук.

В Министерстве здравоохранения рассказали, что острый перец не предотвращает заражение коронавирусом и не лечит COVID-19.

Об этом сообщается в Telegram-канале Минздрава.

"Острый перец может добавить пикантности блюдам, но не предотвращает заражение и не лечит COVID-19. Поэтому берегите себя и сбалансировано питайтесь!", - говорится в сообщении.

Отмечается, что лучший способ защиты от инфекции - соблюдение социальной дистанции от полутора метров, а также частое мытье рук.

"Кроме того, благоприятное общеукрепляющее действие имеют сбалансированное питание, употребление достаточного количества воды, регулярные физические упражнения и здоровый сон", - добавили в Минздраве.

Фото: Минздрав

Напомним, ранее Минздрав сообщал, что мухи и комары не переносят коронавирус.

Кроме того, во Всемирной организации здравоохранения неоднократно заявляли, что употребление алкогольных напитков не защищает от заражения COVID-19.