Украинцам советуют здороваться без рукопожатий

"Улыбка, кивок головы или два пальца буквой «V» уберегут вас от лишнего контакта с кожей рук другого человека".

Соблюдать правила безопасности в условиях распространения коронавируса необходимо вне зависимости от ослабления карантинных ограничений.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в фейсбуке.

"Рекомендации по предотвращению распространения COVID-19 будут эффективно работать только тогда, когда их будут соблюдать все. Бесконтактное поздравления - одна из важных рекомендаций, придерживаться которой должны все. Улыбка, кивок головы или два пальца буквой «V», - уберегут вас от лишнего, в пандемии, контакта с кожей рук другого человека. Впрочем, даже бесконтактное поздравления не исключает частого и тщательного мытья рук", - подчеркивается в сообщении.

Фото: facebook.com/phc.org.ua

В Центре также напомнили об основных правилах:

- Во время похода в магазин или в другие общественные места держитесь на расстоянии не менее метра от других и, по возможности, не прикасайтесь руками к лицу.

- Корзины или тележки (в магазинах,- ред.) обрабатывайте дезинфектором с содержанием спирта не менее 60%. По возвращении из магазина, а также после разбора покупок тщательно мойте руки теплой водой с мылом в течение 20-40 секунд.

- Перед тем как прикасаться к продуктам, помойте руки с мылом. Также тщательно мойте фрукты и овощи чистой водой, особенно если вы едите их сырыми.

- Регулярно и тщательно обрабатывайте руки дезинфектором с содержанием спирта не менее 60% или мойте их теплой водой с мылом в течение 20-40 секунд. Это помогает уничтожить вирусы, которые могут находиться на коже.

- Избегайте мест большого скопления людей. Там гораздо выше вероятность оказаться в тесном контакте с лицом, инфицированным COVID-19.

- Соблюдайте правила респираторной гигиены. Во время кашля или чихания прикрывайте рот и нос изгибом локтя или салфеткой. Использованную салфетку следует выбросить и вымыть руки.

- Если у вас повысилась температура, появились кашель и затрудненное дыхание, позвоните семейному врачу. Обращение к врачу по телефону позволит ему, в случае необходимости, оперативно направить вас в специализированное лечебное учреждение.

Напомним, из-за вспышки коронавируса власти многих стран просили граждан отказаться от рукопожатий, поскольку через физический контакт можно заразить другого человека. Так, министры здравоохранения Италии, Швейцарии и Франции рекомендовали отказаться от физических контактов при приветствии, в том числе от поцелуев и рукопожатий.

Также от традиционного приветствия отказались многие спортивные команды.