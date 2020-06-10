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В Украине за сутки зафиксировали 525 новых случаев COVID-19

23 человека умерли - это самый высокий показатель смертности с начала пандемии.

В Украине за сутки зафиксировали 525 новых случаев COVID-19
Фото: KFOR.com

По состоянию на 10 июня в Украине лабораторно подтвержден 28 381 случай коронавируса COVID-19. За сутки - 525 новых случаев. 23 человека умерли.

Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса.

Отметим, что это самый высокий показатель смертности за сутки с начала пандемии. Днем ранее сообщалось о 394 новых случаях заболевания COVID-19, 8 июня - о 463.

Больше всего новых случаев заболевания - в Волынской (101), Львовской (78) областях, Киеве (57) и Житомирской (38) области.

В Кировоградской, Николаевской, Сумской, Херсонской и Луганской областях новых случаев COVID-19 не зафиксировали.

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