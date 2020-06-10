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На свалке в Ровенской области нашли пробирки от тестов на коронавирус

Полиция открыла дело.

На свалке в Ровенской области нашли пробирки от тестов на коронавирус
Фото: День

На дороге, ведущей к свалке села Копань Демидовской ОТГ Ровенской области обнаружили около 20 тонн мусора, в том числе пробирки от тестов на Covid-19.

Об этом сообщает пресс-служба ОГА.

"В ночь на 8 июня на дороге, ведущей к паспортизованной свалке возле с. Копань Демидовской ОТГ, в 30 м до свалки обнаружены 20 тонн мусора, среди которого - пробирки от тестов на Covid-19. На месте происшествия работала полиция открыто уголовное производство на ст. 239 Уголовного кодекса Украины". - говорится в сообщении.

В ОГА уточнили, что утилизацией мусора занимается Демидовская ОТГ.

В соответствии с указом Минздрава, пробирки от тестов должны быть обеззаражены в лабораториях и утилизированы.

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