"Бабий Яр" намерен интервьюировать 50 тыс. украинцев и выложить записи онлайн

Благотворительный фонд "Мемориал Холокоста "Бабий Яр"", который работает над созданием Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр", начал документальный онлайн-проект "Разговор".

Об этом пишет Детектор медиа.

Это серия видеоинтервью с совершеннолетними украинцами с опытом проживания в Киеве, которым ставят ряд вопросов на определенные темы: история человека и его семьи, отношение к Холокосту, к трагедии Бабьего Яра, к событиям Второй мировой, рассуждения о будущем мемориала Холокоста и тому подобное.

Разговоры будут записываться с помощью Zoom или другого удобного для собеседника видеоприложения. Продолжительность разговора - полчаса. Для участия в проектах надо выбрать удобное время для разговора и ознакомиться с инструкцией.