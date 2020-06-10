Андрей Шевченко и компания "Эпицентр" заключили Меморандум о сотрудничестве
Андрей Шевченко и компания "Эпицентр" заключили Меморандум о сотрудничестве
ВОЗ констатировала ухудшение ситуации с коронавирусом в глобальном масштабе
ВОЗ констатировала ухудшение ситуации с коронавирусом в глобальном масштабе
Журналисты Казанский и Гармаш будут принимать участие в заседаниях ТКГ по Донбассу (обновлено)
Журналисты Казанский и Гармаш будут принимать участие в заседаниях ТКГ по Донбассу (обновлено)
Порошенко сообщили о подозрении и собираются арестовать (обновлено)
Порошенко сообщили о подозрении и собираются арестовать (обновлено)
"Укроборонпром" уволил президента ГП "Антонов" из-за результатов проверки предприятия (обновлено)
"Укроборонпром" уволил президента ГП "Антонов" из-за результатов проверки предприятия (обновлено)
Семья из восьми человек заразилась коронавирусом в Харьковской области
Семья из восьми человек заразилась коронавирусом в Харьковской области
За сутки в Украине подтвердили 394 новых случая заболевания COVID-19
За сутки в Украине подтвердили 394 новых случая заболевания COVID-19
В Болградском районе Одесской области усилили карантин из-за роста заболеваемости коронавирусом
В Болградском районе Одесской области усилили карантин из-за роста заболеваемости коронавирусом
Умершего от COVID-19 волонтера Виталия Панича обокрали в больнице
Умершего от COVID-19 волонтера Виталия Панича обокрали в больнице
ГлавнаяПолитика

"Слуги народа" задекларировали более 1 млрд гривен наличными, - КИУ

На банковских счетах парламентарии держат 94 млн гривен.

"Слуги народа" задекларировали более 1 млрд гривен наличными, - КИУ
Фото: LB.ua

Народные депутаты партии "Слуга народа" задекларировали 1 млрд 44 млн гривн наличных средств, а на банковских счетах - в десять раз меньше - 94 млн гривен.

Об этом сообщил Комитет избирателей Украины в фейсбуке.

Отмечается, что такие данные обнародованы в декларациях депутатов, доступных сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (раздел 12, денежные активы).

По данным КИУ, 22 депутата "Слуги Народа" задекларировали наличными более 10 млн гривен, 96 депутатов имеют наличными от 2 до 9 млн гривен, 28 депутатов держат наличными более 1 млн гривен.

Среди ТОП 10 нардепов, которые задекларировали больше всего наличных средств:

1. Олег Воронько - 123 млн гривен;

2. Александр Сова - 79 млн гривен;

3. Роман Мулик - 24 млн гривен;

4. Александр Трухин - 21 млн гривен;

5. Руслан Горбенко - 21 млн гривен;

6. Остап Шипайло - 21 млн гривен;

7. Давид Арахамия - 20 млн гривен;

8. Гео Лерос - 20 млн гривен;

9. Артем Культенко - 19 млн гривен;

10. Дмитрий Соломчук - 17 млн гривен.

Также более 10 млн гривен наличными задекларировали Игорь Марчук, Александр Скичко, Сергей Ионушас, Артем Нагаевский, Иван Юнаков, Ольга Савченко, Александр Дубинский, Елена Шуляк, Александр Ткаченко (назначен министром культуры и информационной политики), Константин Касай, Павел Павлиш, Негулевський Игорь.

"Задекларированный миллиард наличности может иметь два логических объяснения. Видимо, полное недоверие депутатов монобильшинства к украинской банковской системе. Второе, возможна схема легализации "черных" средств. Так, народные депутаты могут декларировать значительно большие суммы для того, чтобы объяснения будущим теневым поступлением", - прокомментировал глава КИУ Алексей Кошель.

Отмечается, что данные приведены без учета денежных активов, находящихся в собственности жен и мужей депутатов, их совместных средств, а также без учета заемных средств. Средства, имеющиеся в валюте, при расчетах были переведены в гривневый эквивалент.

Напомним, президент Владимир Зеленский задекларировал 28,6 миллионов гривен дохода в 2019 году.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также