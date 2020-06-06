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"Житомир.info": депутата от "Слуги народа" избили на заправке

Драка якобы произошла вечером 5 июня возле Житомира.

"Житомир.info": депутата от "Слуги народа" избили на заправке
Фото: Рада ТВ

Депутата от "Слуги народа" Юрия Заславского избили на заправке в одном из сел Житомирской области, утверждает "Житомир.info" со ссылкой на свои источники.

По информации издания, это произошло поздно вечером 5 июня на автозаправке ОККО возле села Заречаны (пригород Житомира). Там произошла драка между двумя мужчинами, во время которой один из ее участников потерял сознание и упал на землю. По вызову на место происшествия выезжала следственно-оперативная группа Житомирского райотдела милиции.

Пострадавшим якобы оказался народный депутат от политической партии "Слуги народа" Юрий Заславский. Мужчина получил ссадины и царапины лица, от госпитализации отказался, но получил направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы по месту жительства.

Заславский - предприниматель из Хмельницкой области. Он непубличный депутат, редко появляется перед камерами, а в зале Верховной Рады выступал всего один раз в октябре 2019 года.

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