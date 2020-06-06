Зеленский о кандидатах в мэры Киева: в Раде уже надоело, хотят быть королями вселенной

Президент рассказал, как в "Слуге народа" определятся с кандидатом на выборы главы столицы.

Президент Владимир Зеленский рассказал, как в "Слуге народа" определят кандидата на выборы мэра Киева.

"Мне нужно только два этапа. Во-первых, они все должны показать программу: что они видят с Киевом, что они собираются делать. Второй этап - мы всех меряем социологией и видим, у кого больше шансов. Вот и все", - сказал президент во время встречи с журналистами в Залесье, передает корреспондент LB.ua.

"Они все первый раз в Верховной Раде, им там уже надоело, наверное, они все хотят быть королями вселенной, хотят попробовать быть мэром Киева. Мэром от партии "Слуга народа" будет один человек. Они захотели праймериз и это нормально. Будет внутренний праймериз партии, куда войдут не только люди со "Слуги народа", - рассказал глава государства.

Напомним, в конце мая нардепы "Слуги народа" обратились к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой провести праймериз - внутрипартийные выборы среди кандидатов на должности мэров украинских городов. Об участии в праймериз заявили нардепы Александр Дубинский, Александр Качура и Александр Ткаченко.

Еще один нардеп "Слуги народа" Николай Тищенко ранее заявил, что "если Зеленский доверит ему представлять интересы его команды в Киеве", то он уверен, что выиграет выборы. В то же время об участии в праймериз Тищенко официально не сообщал.

Об участии в выборах в мэры Киева также заявил действующий мэр столицы Виталий Кличко.

Главный санврач Виктор Ляшко, которого в СМИ также называют одним из возможных кандидатов, назвал эту идею "интересной", но о решении участвовать в электоральной гонке не заявлял.