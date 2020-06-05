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Зеленский: Консультативный совет по делам ветеранов может участвовать в разработке законопроекта о частных военных компаниях

Он призвал наработать законодательные изменения в ближайшее время. 

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Консультативный совет по делам ветеранов и семей погибших защитников Украины может принимать участие в разработке законопроекта о частных военных компаниях. 

Он сообщил об этом во время первого заседания Совета, заявили в пресс-службе Офиса президента.

"Есть два проекта закона о частной армии, которые еще не зарегистрированы в парламенте. В одном из них не предусмотрено никаких ограничений. Это законопроект о том, чтобы та или другая бизнес-группа могла официально сделать для себя частную армию. А это очень опасно", - отметил Зеленский, добавив, что Совет мог бы помочь разработать сбалансированный законопроект.

Он добавил, что первоочередные законодательные наработки Совет должен предложить уже в ближайшее время, чтобы парламент принял их до закрытия сессии. 

Фото: Офис президента

Напомним, что в феврале 2020 заместитель секретаря СНБО генерал-майор Сергей Кривонос выступил за создание частных военных кампаний, которые "могут помочь фронтовикам, не сумевшим себя реализовать, продолжить заниматься тем, что они умеют делать качественно и получать за это деньги и признание государства". 

Консультативный совет создан Зеленским с целью обеспечения защиты прав, свобод и интересов ветеранов войны, семей погибших защитников Украины и участников боевых действий на территории других государств, а также лиц, незаконно удерживаемых на временно оккупированной территории Украины.

В этот совет вошли 25 человек, среди которых начальник патрульной полиции Александр Фацевич, советник министра внутренних дел Евгений Терехов, уполномоченный по вопросам реабилитации участников боевых действий Вадим Свириденко, танкист Богдан Пантюшенко, проведший в плену пять лет, представители представители общественных организаций по делам ветеранов и участники боевых действий. Возглавил его бывший народный депутат Сергей Куницын. 

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