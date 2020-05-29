Кличко подтвердил, что будет баллотироваться на должность мэра Киева

Действующий мэр Киева Виталий Кличко подтвердил свое намерение в третий раз баллотироваться на должность мэра столицы.

Об этом он заявил в интервью "Радио НВ".

"Сейчас могу сказать предварительно. Да, я буду принимать участие в местных выборах. Я буду просить киевлян дать мне возможность реализовать те проекты, которые сейчас находятся в процессе реализации", - сказал Кличко.

Он добавил, что планирует официально заявить об участии в выборах "в сроки, определенные украинским законодательством".

Кличко также сообщил, что его партия "УДАР" может пойти на местные выборы под новым брендом.

"Есть мнения, что нужно сделать ребрендинг очень известного бренда "Удар". В ближайшее время мы уже определимся и представим избирателям программу, ключевые принципы", - рассказал Кличко.

Напомним, Кличко является мэром Киева с июня 2014 года. В 2018 году он уже говорил, что намерен баллотироваться снова на эту должность.

По данным исследования группы "Рейтинг", которое провели 4-7 апреля, у Кличко самый высокий рейтинг в Киеве: за него готовы проголосовать 38,7% киевлян.

Ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко не исключил возможности своего выдвижения в мэры Киева, и назвал такое предложение интересным.

Очередные местные выборы в Украине запланированы на конец октября 2020 года.