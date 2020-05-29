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Кличко обратился к правоохранителям из-за скандала вокруг застройщика "Аркада-строительство"

Город будет отстаивать интересы киевлян.

Кличко обратился к правоохранителям из-за скандала вокруг застройщика "Аркада-строительство"

 Из-за недобросовестного застройщика «Аркада-строительство» люди не могут получить жилье, за которое они заплатили. Правоохранители должны немедленно вмещаться в ситуацию. Об этом во время онлайн пресс-конференции заявил мэр Киева Виталий Кличко.

«Сегодня инвесторы застройщика «Аркада-строительство» пикетируют банк «Аркада», Офис президента, Кабмин, сейчас пришли и под КГГА. Люди требуют, чтобы застройщик выполнил свои обязательства», - сказал он.

По словам Кличко, в столице возникает немало скандалов вокруг объектов незавершенного жилищного строительства. В последнее время много жалоб поступает из-за невыполнения застройщиком «Аркада-строительство» обязательств по заключенным инвестиционным соглашениям.

Мэрия неоднократно пыталась помочь разрешить проблему. Только в мае состоялось три встречи с участием представителей городской власти, инвесторов, застройщика и банка «Аркада». По результатам встреч городская власть подтвердила свою готовность - в пределах своих полномочий - способствовать возобновлению строительства.

«Но, отмечу, что застройщик не выполнил взятых обязательств перед общественностью и не скорректировал проект застройки жилого комплекса «Патриотика на озерах». И не представил его на обсуждение Градостроительного совета. А это было основным условием для продолжения строительства», - сказал Виталий Кличко.

Также мэр подчеркнул, что застройщику «ничего не мешает»выполнить обязательства перед другими инвесторами - жилых комплексов «Эврика» на проспекте Глушкова и «Патриотика».

«И город, как всегда в таких ситуациях, будет отстаивать интересы киевлян, а не застройщика. Я обращаюсь к правоохранительным органам немедленно вмешаться в ситуацию и дать правовую оценку действиям недобросовестного застройщика», - заявил Виталий Кличко.

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