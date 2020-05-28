Зеленский посмертно наградил командира 1-й танковой бригады

Юрий Межаков умер 28 мая в зоне проведения Операции объединенных сил.

Президент Владимир Зеленский 28 мая подписал указ о награждении полковника Юрия Межакова орденом Богдана Хмельницкого ІІ степени (посмертно).

Командир 1-й отдельной танковой Северской бригады подполковник Юрий Межаков умер 28 мая в зоне проведения Операции объединенных сил. У него остановилось сердце.

Юрий Межаков в 2019 году был награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени.

Напомним, что 20 мая в Луганской области погиб командир батальона патрульной службы полиции особого назначения "Луганск-1" Сергей Губанов. 21 мая глава государства присвоил Губанову звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда".