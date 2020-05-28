Зеленский создал делегацию для переговоров с МБРР о займе для восстановления экономики

Президент Владимир Зеленский создал делегацию во главе с первым заместителем министра финансов Юрием Гелетием для участия в переговорах с Международным банком реконструкции и развития о заключении соглашения о привлечении займа на политику развития в сфере экономического восстановления.

Об этом говорится в распоряжении президента №372 от 28 мая.

"Создать делегацию Украины для участия в переговорах с Международным банком реконструкции и развития относительно заключения Соглашения о займе (первый заем на политику развития в сфере экономического восстановления) между Украиной и Международным банком реконструкции и развития..." - сказано в документе.

В состав делегации входят директор департамента международного права Министерства юстиции Тамара Андреева, правительственный уполномоченный по вопросам управления государственным долгом Юрий Буца, заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства - торговый представитель Украины Тарас Качка, генеральный директор директората стратегического планирования и европейской интеграции Министерства энергетики и защиты окружающей среды Виталий Кушниров, член Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Максим Либанов, генеральный директор общества с ограниченной ответственностью "Оператор газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон (по согласию), заместитель директора департамента - начальник отдела сотрудничества с Европейским банком реконструкции и развития и другими региональными организациями департамента международных финансовых проектов Министерства финансов Ольга Першина, заместитель председателя Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Иван Пресняков, первый заместитель председателя Национального банка Екатерина Рожкова (по согласию), директор департамента экономической дипломатии Министерства иностранных дел Владимир Хоманец, заместитель министра инфраструктуры Олег Ющенко.

Напомним, 30 апреля Всемирный банк выделил Украине $150 млн на соцвыплаты населению.

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